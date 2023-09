Keltenstadt Hallein wurde schottisch

Mit ihrer Leidenschaft für ein schräges Musikinstrument spielte die Rampant Lion Pipe Band aus Grödig bei den ersten Halleiner Highland Games am Samstag auf. Auf Dudelsäcken und einer Trommel begleiteten sie den Einzug der Kinder und der starken „Schotten“ auf der Pernerinsel zum Wettkampf im Tauziehen. Fünf Männer in Schottenröcken traten gegen elf Kinder an.