FC Pinzgau fand in die Siegesspur zurück

Stürmer als Innenverteidiger

Semir Gvozdjar (24.) hatte die Pinzgauer zunächst in Führung gebracht. In Halbzeit zwei köpfte Benjamin Hutter neun Minuten nach der Pause dann schon zum Endstand ein. „Das war ein ganz anderes Auftreten, eine sehr gute Leistung“, resümierte der Übungsleiter. Kurios: Aufgrund zahlreicher Ausfälle in der Defensive spielte Kapitän und Stürmer Tamas Tandari in der Innenverteidigung, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. „Wie er die gegnerischen Stürmer liest und wie schnell er im Kopf ist, hat mich beeindruckt“, lobte der Coach seinen Schützling. Der in Ungarn einst zum Defensivspieler ausgebildet worden war und erst in Österreich (ab 2010) seinen Tor-Instinkt entdeckte.