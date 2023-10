Dietrich Mateschitz: Wenn Bullen fliegen können

„Wenn sich in der Nähe des Gipfels die Dohlen ohne einen Flügelschlag in der Luft halten, dann ist Freiheit spürbar.“ Dietrich Mateschitz beschrieb so seine schon im Kindesalter entfachte Leidenschaft für das Fliegen. Mit seinem „Postbus“, der gelben Piper Supercup, erkundete der trainierte Sportler Gipfeltouren und Mountainbike-Strecken aus der Luft, ehe er sie dann bezwang.