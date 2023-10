Israels Botschafter für Demos von Palästinensern

„Sollten Palästinenser von der Hamas befreien“

Es gebe in seinem Land bereits rund 1300 Tote, tausende Verletzte, viele Soldaten und Kinder unter den Opfern. „Es gibt niemanden in Israel, der nicht jemanden kennt, der nicht getötet, verletzt, gekidnappt oder vermisst ist.“ Der Hamas seien aber auch die palästinensischen Menschen egal, meint Roet. Das zeige sich etwa in dem Hamas-Aufruf, nicht der Aufforderung des israelischen Militärs zur Räumung von Gaza Stadt Folge zu leisten, sondern in den Häusern zu sterben.