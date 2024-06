Nasse Straßen forderten in Tirol vier Unfallopfer

Französin wurde Böschung hinabgeschleudert

Zum letzten Unfall kam es gegen 16.20 Uhr in See (Bezirk Landeck). Dort geriet eine 60-jährige Motorradlenkerin in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und prallte gegen eine Leitplanke. Die Französin wurde vom Bike geschleudert und stürzte daraufhin rund drei Meter über eine steile Böschung, wo sie verletzt in unwegsamem Gelände liegen blieb. Wie die anderen drei Unfallopfer wurde auch sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.