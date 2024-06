Kroatiens Kult-Fan pestet gegen deutsche TV-Queen

Was war passiert? Knöll wurde am Samstag vor der EM-Partie der Kroaten gegen Spanien (0:3) von MagentaTV interviewt. „Es ist schon ein bisschen kalt“, beschwerte sich die 26-Jährige, die sich im knappen Kroatien-Bikini zeigte, schmunzelnd über das nicht allzu sommerliche Wetter in Berlin.