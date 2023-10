Hunderte Anzeigen nach Palästina-Demo in Wien

Mittwochabend versammelten sich Hunderte pro-palästinensische Aktivisten am Stephansplatz in Wien. Die Kundgebung wurde eigentlich wegen Sicherheitsbedenken im Vorhinein untersagt. Dennoch wurde mit lauten Parolen demonstriert. Gleichzeitig fand am Wiener Ballhausplatz eine Gedenkfeier für die Opfer des Hamas-Terrors statt, bei der 200 Menschen teilgenommen hatten. Insgesamt ist es an dem Abend zu mehr als 300 Anzeigen gekommen, so die Bilanz der Polizei.