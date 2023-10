Großeinsatz bei Brand im Matzleinsdorfer Hochhaus

Ein Brand in einer Wohnung des Matzleinsdorfer Hochhauses in Wien-Margareten hat Freitagabend einen Großeinsatz für die Wiener Berufsfeuerwehr ausgelöst. Weil das Feuer in einem 20-stöckigen Gebäude mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern ausgebrochen war, wurde Alarmstufe 2 ausgelöst.