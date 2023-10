Vogelgrippe auf Galápagos: Bangen um Tierwelt

Galápagos-Lavamöwe und Galápagos-Pinguin gefährdet

Zwar seien Krankheiten keine häufige Ursache für das Aussterben von Arten, zitierte die Fachzeitschrift „Science“ den Virologen Thijs Kuiken von der Erasmus-Universität Rotterdam. Allerdings könnten ansteckende Krankheitserreger kleine Populationen an den Rand des Aussterbens bringen. Das Risiko sei höher für Arten, die nur an einem Ort vorkommen, wie die Galápagos-Lavamöwe - mit nur 300 Brutpaaren die seltenste Möwe der Welt. Auch der Galápagos-Pinguin kommt nur auf den Inseln vor - er ist mit dem Humboldt-Pinguin verwandt, von dem in Südamerika viele Exemplare an der Vogelgrippe gestorben sind.