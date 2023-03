Vogelgrippe rafft auch immer mehr Säugetiere dahin

Es gibt jedoch auch vermehrt Berichte über Säugetiere, die am Erreger sterben. In Neuengland im Nordosten der USA starben Hunderte Seehunde und Kegelrobben an H5N1, wie ein Forschungsteam der Tufts University in Medford (USA) im Fachjournal „Emerging Infectious Diseases“ berichtete. In Russland soll es ein ähnliches Ereignis am Kaspischen Meer gegeben haben. Kanada vermeldete ein Robbensterben an der St.-Lorenz-Mündung.