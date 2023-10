E-Biker verursachte zwei Unfälle in Salzburg-Stadt

Ein 31-jähriger Mexikaner war am Donnerstagvormittag mit seinem E-Bike in Salzburg-Maxglan unterwegs. Ein siebenjähriges Mädchen betrat im Bereich ihres Wohnhauses den Geh- und Radweg und wurde vom E-Biker übersehen. Bei der Kollision trug das Mädchen eine oberflächliche Verletzung am Kopf davon und wurde ins Uniklinikum Salzburg gebracht.