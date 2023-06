Schon wieder: E-Biker baute einen schweren Unfall

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt lenkte am Dienstag gegen 18.30 Uhr sein E-Bike in Pregarten vom Zentrum kommend Richtung Grünbichl. Dabei bemerkte er einen am rechten Straßenrand abgestellten Pkw zu spät und fuhr hinten auf. Dadurch stürzte er auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen im Gesichtsbereich zu und musste ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert werden.