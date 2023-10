Austria-Profis denken an Selbstbehalt fürs Camp!

Kampf um die ÖFB-Jugendliga

Ums liebe Geld wird also gekämpft – auch um die Akademie. Die 2024 wohl der Reduzierung der ÖFB-Jugendliga von 13 auf zwölf Klubs zum Opfer fallen könnte und so in die neue, regional eingeteilte „2. AKA-Liga“ abzufallen droht. „Weil die Entwicklung der letzten zehn Jahre als ein Hauptkriterium des ÖFB gilt – das ist unfair“, betont Gorenzel – zumal es die AKA Austria Klagenfurt erst seit drei Jahren gibt. Auch die Stadtpolitik schaltete sich ein – via Schreiben an den ÖFB. Die Anzeichen aber sind ganz schlecht. . .