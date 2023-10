ÖFB-Team kommt unverhofft zu zweiter WM-Chance

„Natürlich war die Enttäuschung riesig, dass wir es nicht zur U20-WM geschafft haben“, gestand die Vorarlberger FC Bayern München-Legionärin Amelie Roduner der „Krone“ im Juli, nachdem sie mit dem ÖFB-U19-Team bei der EM in Belgien nur knapp den Einzug ins Halbfinale verpasst hatte. Und damit eben auch den Startplatz für die U20-Weltmeisterschaften 2024, die von 31. August bis 22. September in Kolumbien steigt. Doch nun lebt die Chance wieder, in Südamerika dabei zu sein! Anfang Oktober stockte die FIFA das Feld für die Endrunde von 16 auf 24 Teams auf. Europa erhielt ein fünftes Ticket, das sich die ÖFB-Girls und Island am 4. oder 5. Dezember möglicherweise in der Schweiz in einem Duell ausspielen.