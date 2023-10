„Wir wollen mehr als den klassischen Konzertstil“

Wie sieht dieses nun aus?

Die „alpenarte“ wird verschiedene Säulen haben. Bereits jetzt laufen diverse Schülerkonzerte für junge Menschen zwischen sechs und achtzehn Jahren. An den Festivaltagen selbst geben junge, bereits etablierte Musiker aus der Region ein „Pre-Concert“ im Foyer des Angelika-Kauffmann-Saals. Anschließend heißt es „meet and greet“ und „drink and eat“, denn in dieser folgenden Stunde soll es zur Begegnung zwischen Musikern und den Besuchern kommen, bei kulinarischer Betreuung durch den Haubenkoch Wolfgang Mätzler. Anschließend folgt das Konzert im großen Saal mit den Musikern des Festivals. Weiters gibt es eine Kunstausstellung im Foyer, Bilder von Felicia Gulda und Fotos von Johannes Muxel.