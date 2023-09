Große ÖVP-Frage: „Was wird Othmar Karas tun?“

Neben bedeutenden Gemeinderatswahlen finden 2024 auch zwei Landtagswahlen sowie die EU-Wahl statt. Was die EU-Wahl betrifft, so stellt aus österreichischer Sicht die ÖVP im EU-Parlament mit sieben Abgeordneten die meisten vor der SPÖ (5), der FPÖ (3), den Grünen (3) und den NEOS (1). Bei der letzten EU-Wahl war das Wahlergebnis ähnlich wie bei der Nationalratswahl 2019, bei der die ÖVP stimmenstärkste Partei war. „Das große Thema bei der ÖVP auf EU-Ebene ist: Was wird Othmar Karas tun? Er ist Spitzenkandidat und Vizepräsident im EU-Parlament. Wird er eine eigene Liste machen? Bleibt er bei der ÖVP? Da gibt es verschiedene Gerüchte. Und davon hängt ganz stark das Wahlergebnis der ÖVP ab“, sagt Politikwissenschaftlerin Gerda Füricht-Fiegl im krone.tv-Talk mit Jürgen Winterleitner.