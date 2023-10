Für Bjelica geht es bei Trabzonspor um Millionen

Saisonübergreifend 16 Spiele, acht Siege und acht Niederlagen. Macht im Durchschnitt 1,50 Punkte pro Spiel. So lautet die bisherige Statistik von Trainer Nenad Bjelica in der türkischen Süper Lig – wo er mit Trabzonspor in der laufenden Meisterschaft nach acht Runden auf Rang sieben liegt. Mit zwölf Punkten. Also mit halb so vielen wie Spitzenreiter Fenerbahce Istanbul am Konto hat.