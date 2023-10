So will Regierung „Gift für Demokratie“ bekämpfen

Nicht zuletzt wegen zahlreicher Korruptionsskandale in den letzten Jahren bzw. Ermittlungen gegen amtierende Politiker hat die heimische Politik viel an Vertrauen im Wahlvolk verloren. Mit einer neuen Strategie und schärferen Mitteln will die türkis-grüne Regierung nun dieses „Gift für die Demokratie“ bekämpfen.