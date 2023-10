Hitze-Wahnsinn: Experten schießen gegen F1-Piloten

„Die (Fahrer, Anm.) gehören im Winter auf die Langlaufloipe. Nicht nur ins Fitnessstudio, wo sie hübsch Muskeln trainieren, damit der Sixpack stimmt,“ so der ehemalige deutsche Formel-1-Fahrer Christian Danner bei „Sport und Talk“ auf „ServusTV“. Die Hitze in Katar sei ja „keine große Überraschung“ gewesen und stellt in den Raum, dass die derzeitige Fahrergeneration zwar genug, aber falsch trainiert sei.