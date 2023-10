George Russell: „Das war schon über dem Limit!“

„Das war schon über dem Limit! Wäre es noch heißer gewesen, wäre ich ausgestiegen.“ George Russell sprach damit allen Fahrern nach dem Grand-Prix von Katar aus der Seele.Logan Sargeant, Anfang letzter Woche noch verkühlt, hatte seinen Williams nach 40 Runden abstellen müssen. Und Esteban Ocon übergab sich sogar im Auto. „Wir hatten hier noch nie so hohe Temperaturen“, stöhnte auch Red-Bull-Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko, „und hier sind zwei, drei Kurven in Folge, die mit unglaublich hohem Tempo gefahren werden, wo natürlich die Querkräfte enorm sind.“ Selbst der topfitte Max Verstappen war nach dem Sieg gezeichnet: „Das war definitiv heißer als in Singapur. Dachte ich mir schon, als ich den Wetterbericht gesehen habe, bevor wir nach Katar gekommen sind.“Die Erstauflage in Katar hatte 2021 Ende November stattgefunden, nun zwei Monate davor - bei bis zu 43 Grad und enormer Luftfeuchtigkeit. Immerhin hat die Formel 1 auf ihren Fehler reagiert: 2024 soll der GP von Katar erst Anfang Dezember steigen.