Ocon übergibt sich, Albon schafft es kaum aus Auto

80 Grad im Auto

Ocon, der den Grand Prix mit auf einem starken siebenten Platz beenden konnte, hatte sich sogar während des Rennens in seinem Helm übergeben, wie er im Anschluss erklärte. „Das hatte ich in der Vergangenheit noch nie. Ich war immer in der Lage, zwei Renndistanzen im Auto zu fahren, dafür habe ich immer trainiert. Aber heute war es einfach die heiße Luft und die Hitze des Motors hinter dem Auto. Ich glaube, wir haben das Cockpit nicht besonders gut abgedichtet. Im Auto muss es etwa 80 Grad warm gewesen sein. Ich bin froh, dass wir nächstes Jahr im Dezember hierherkommen“, so der Alpine-Fahrer über das „härteste Rennen meines Lebens“.