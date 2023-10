Rennen „viel zu gefährlich“? Nun meldet sich FIA

Die Hitze in Katar brachte die Formel-1-Fahrer am vergangenen Wochenende an ihre Grenzen - und darüber hinaus. Der Motorsport-Weltverband (FIA) kündigt nun eine Untersuchung und weitere Beratungen der medizinischen Kommission des Verbands an. Auch bei „Krone oder Kasperl“ (oben im Video) war das Rennen ein großes Gesprächsthema.