Nach Raub: Opfer verletzt am Boden liegen gelassen

Das Opfer, ein 40-jähriger Mann aus Wien, gab an, von einer männlichen Person von hinten am Hals gewaltsam gepackt und mittels heftigen Fauststoß in das Gesicht niedergestreckt worden zu sein. Ihm wurden dabei die Brieftasche und das Smartphone geraubt. Der Täter flüchtete in Richtung Innenstadt.