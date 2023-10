„Gefahr“: Berlin untersagt Palästinenser-Demo

Die Berliner Polizei hat eine für Mittwoch angekündigte palästinensische Unterstützer-Demonstration verboten. Auch eine geplante Kundgebung zur Solidarität mit Palästina am Pariser Platz in Berlin sowie etwaige Ersatzveranstaltungen würden untersagt. In Wien hält die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) am Mittwochabend eine Gedenkveranstaltung auf dem Ballhausplatz statt - doch auch Palästinenserorganisationen kündigten Demonstrationen an. Die Spannungen sind vorprogrammiert.