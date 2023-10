1500 tote Hamas-Kämpfer + Grenze „unter Kontrolle“

Nahost-Konflikt erneut eskaliert

Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen vom Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Im Zuge der Kampfhandlungen kamen bereits mehrere hundert Menschen ums Leben.