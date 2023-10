Sammeltaxis: Ollersdorf bleibt „Gallisches Dorf“

Stimmt nicht, heißt es abermals aus dem Büro Dorner, denn das Land zahle nur den Betrieb und nicht die Infrastruktur für die Haltepunkte - 12 an der Zahl in Ollersdorf, die man seitens der Gemeinde bekannt gegeben hat. Der Partout-Standpunkt von Ortschef Strobl bringt auch Vizebürgermeisterin Tanja Illedits in Rage. Im Gemeinderat hat die SPÖ mittels Antrag erneut versucht, den Gemeinderat von den Vorteilen des BAST-Systems zu überzeugen. Die Rechnung hat man ohne ÖVP gemacht, die bleibt bei ihrem Nein.