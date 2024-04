Mörbisch-Musical „My Fair Lady“ als Renner

Appell, sich rechtzeitig Karten zu sichern

Das sorgt natürlich bei Generalintendant Alfons Haider und den beiden Hauptdarstellern Anna Rosa Döller sowie Mark Seibert für Freude: „Nicht nur der Bühnenaufbau geht mit großen Schritten voran, auch der Vorverkauf zieht an. Außerdem steht der Muttertag vor der Tür und nachdem Mörbisch-Tickets ein großartiges Geschenk sind, rechnen wir mit einer großen Nachfrage in den nächsten Tagen. Deshalb haben wir schon jetzt einen weiteren Vorstellungstermin fixiert.“ Wenn die Nachfrage weiter so hoch bleibe, werde man versuchen, neben den drei anberaumten Zusatzshows noch einen weiteren Termin zu ermöglichen, so Haider. Er appelliert an die Besucher, sich rechtzeitig Karten zu sichern, um sicher in den Genuss des Musicals zu kommen.