Das große Zirkus-Krabbeln kommt nach Wien!

Auf der Bühne tummelt sich alles, was in der Natur so kreucht und fleucht: Grillen, Spinnen, Fliegen, Raupen u.v.m. Frei nach dem Motto: „Liebling, ich habe das Publikum geschrumpft“ lädt der Cirque du Soleil in seine Wunderwelt der Insekten.