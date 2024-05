Schwarzenbergplatz als Hotspot für Fischliebhaber

Live-Musik und Kochshows

Aber nicht nur für den Magen sondern auch etwas fürs Auge & die Ohren wird am Samstag und am Sonntag geboten, denn es gibt jede Menge Live-Musik sowie Kochshows von renommierten Restaurants. So kann jeder Besucher an beiden Tagen von 12 bis 14 Uhr die Kunst des sicheren Öffnens und Probierens von Austern erlernen, die Traditionen der Kaviarherstellung in Österreich kennenlernen, wie man Fische und Meeresfrüchte einfach schält und zubereitet und welche Weine zu welchem Meeres- oder Süßwassergericht passen.