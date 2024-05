Familienfest beim Liesinger Kulturfrühling

Am 25. Mai verwandelt sich der Stadtpark Atzgersdorf in ein Paradies für Jung und Alt. Die Liesinger Bezirksvorstehung und der Verein F23 laden ab 14 Uhr zum fröhlichen Familienfest ein. Ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Kiri Rakete und Lizz Görgl & Band sowie eine Vielzahl an Aktivitäten versprechen einen unvergesslichen Tag.