Die Königsklasse erobert im Februar 2024 Wien

Das hat Wien noch nie gesehen! Ab 2. Februar 2024 stoppt die Königsklasse des Motorsports in Wien und gewährt im Rahmen einer umfassenden Ausstellung in der METAStadt (1220, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3) eindrucksvolle audiovisuelle Elemente aus der aufregenden Welt der Formel 1 in Kombination mit exklusivem Einblick in bisher unveröffentlichtes Film- und Bildmaterial sowie einer fesselnden Mischung aus interaktiven Exponaten und historischen Grand-Prix-Boliden aus verschiedenen Epochen. Allen Fans des schnellsten Milliarden-Zirkus der Welt steht ein unvergessliches Erlebnis ins Haus.