„Wien braucht dringend die Patienten-Milliarde“

Eine aktuelle Anfragebeantwortung aus dem Gesundheitsministerium – die „Krone“ berichtete – sorgt aktuell für Wirbel. Denn die aktuellen Erhebungen bestätigen: Während in einigen Fachrichtungen die Zahl der Wahlärzte explodiert, geht die Zahl der Kassenstellen dramatisch zurück. In Wien ist die Zahl an Kassenärzten seit 2012 um zwölf Prozent zurückgegangen, während im gleichen Zeitraum die Bevölkerung um 16 Prozent gewachsen ist.