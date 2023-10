Zugverkehr über das deutsche Eck eingeschränkt

Teilweise werden die Züge zwischen Wörgl und Salzburg Hbf über Zell am See umgeleitet. Der Halt in Kufstein entfällt. Zudem kann sich die Fahrzeit bei der Umleitung über Zell am See abweichend vom regulären Fahrplan um bis zu 90 Minuten verlängern. Auch die Nachtzüge sind von den Bauarbeiten betroffen. Die Verbindungen zwischen Wien und Paris (und umgekehrt) entfallen zwischen 30. Oktober und 1. November.