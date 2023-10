Baumeister kassierte halbe Million an Schwarzgeld

Keiner der Angeklagten muss am sprichwörtlichen Hungertuch nagen, eher ganz im Gegenteil: Die sechs mitangeklagten Häuslbauer, allesamt Pinzgauer, verdienen weit über dem Durchschnittslohn. Aber noch immer nicht so viel, wie der Hauptangeklagte, ein Pinzgauer Baumeister und Geschäftsführer einer Bau-Firma. Und der Firmenchef wollte wohl immer mehr: Laut Staatsanwältin Sabine Krünes hat der Beschuldigte mehr als eine halbe Million Euro an Schwarzgeldzahlungen für insgesamt neun Bauvorhaben angenommen. Die Schwarzgeld-Deals vereinbarte der Hauptangeklagte in den Jahren 2014 bis 2020. „Sichergestellte Unterlagen zur Errichtung von Privathäusern erbrachten den Verdacht von Schwarzgeldzahlungen. Dieser wurde durch weitere Hausdurchsuchungen bestätigt“, erklärte Krünes und sprach von genau 570.000 Euro an Zahlungen, die nicht verrechnet und damit nicht versteuert wurden. Dem Staat entging dadurch mehr als 150.000 Euro. „Der Schaden wurde bereits zur Gänze wiedergutgemacht“, betonte die Anklägerin mit Blick auf das Geständnis des Baumeisters.