Steirischer Schuldenberg wächst auf 6 Milliarden €

„Nulldefizit in nächsten drei Jahren nicht möglich“

Als Erfolg werten Landeshauptmann Christopher Drexler und Finanzreferent Anton Lang, dass es gelungen sei, „einen Spielraum für zukunftsweisende Investitionen“ zu schaffen. So wurden heuer bereits große Pakete für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kages (130 Millionen Euro pro Jahr), den Bereich der Elementarpädagogik (270 Millionen Euro bis 2027) und den Wohnbau (Wohnbauoffensive weiß-grün mit rund 122 Millionen Euro) geschnürt. Ein Nulldefizit zu erreichen, wird es in den nächsten drei Jahren nicht spielen.