Steirische Schulden steigen auf 5,6 Milliarden €!

Bis zuletzt wurde daran gefeilt, am Dienstag-Vormittag haben Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Finanzreferent Anton Lang (SPÖ) gemeinsam mit den Budgetsprechern Andreas Kinsky (ÖVP) und Hannes Schwarz (SPÖ) erste Details aus dem neuen Landesbudget präsentiert. Demnach beträgt die Lücke aus Einnahmen und Ausgaben etwas mehr als 385 Millionen Euro, der Schuldberg des Landes wird so bis Ende des Jahres auf knapp 5,6 Milliarden Euro anwachsen. Zumindest ist das der aktuelle Stand. „Aber selbst Wirtschaftsexperten sind sich nicht sicher, was uns im Jahr 2023 genau erwartet. Niemand kann abschätzen, wie sich diese multiplen Krisen letztlich weiterentwicklen“, war Lang ehrlich. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Steirer beträgt nun 4046 Euro, „womit wir uns nicht mehr am Ende des Feldes, sondern im guten Mittelfeld im Bundesvergleich wiederfinden“, wie Lang betont.