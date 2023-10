Israel-Konflikt: Wie man Kindern den Krieg erklärt

Und schon wieder ein Krieg: Zu den Auseinandersetzungen in der Ukraine kommen jetzt auch noch jene um Israel, die ständig präsentes Thema in Gesprächen und Diskussionen, in Medien und Nachrichten sind. Das bekommen auch unsere Kinder mit. Wie sehr belastet sie das, wie geht man als Elternteil damit um, wie erklärt man den Kleinen einen Krieg? Wir haben bei einem Experten nachgefragt.