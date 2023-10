Bad Tatzmannsdorf baut neues Freizeitzentrum

Die Finanzierung von Freibädern stellt Gemeinden vor riesen Herausforderungen. So stellte man sich auch in Oberschützen und Bad Tatzmannsdorf die Frage, ob man künftig ein gemeinsames Freibad betreiben möchte. Die Pläne sind in der Schublade verschwunden, gilt das Oberschützer Freibad doch als ältestes im Burgenland und somit als Kleinod, welches trotz großen Investitionen - die die Gemeinde auch ankündigte - auch in Zukunft erhalten bleiben soll.