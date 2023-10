Da wäre der Uropa stolz: Lungauer Bier prämiert

Der Wanderbrauer ist ständig „auf der Roas“

Sein Bier stellt der Lungauer in einer Brauerei in Oberösterreich und in einer in Kärnten her. „Ich bin dauernd auf der Roas“, sagt er. Im Lungau beliefert er 15 Gastronomiebetriebe, Bier verkauft er auch im Online-Shop. Im Hauptberuf führt der Biersommelier mit seinen Eltern das Landschulheim Mauser in Mauterndorf. Ein nächstes Ziel: Sein eigenes Bier in der Zukunft in einem eigenen Lokal ausschenken.