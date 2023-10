Kommt bald Nikotinbeutel-Verbot für Jugendliche?

Die sogenannten Snus sollen für Jugendliche verboten werden. Konkret soll der Verkauf an Jugendliche, die jünger als 18 Jahre alt sind, nicht mehr möglich sein. Das erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek am Sonntag. Die Landesregierung setzt damit eine Einigung um, die die Landesjugendreferenten im Juni erzielten. Ziel ist es, dass Jugendliche später oder gar nicht zu nikotinhaltigen Suchtmitteln greifen, heißt es in einer Aussendung des Landes.