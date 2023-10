Das Federvieh im Glück weidet noch auf den Wiesen

„Die grasen glücklich auf den Wiesen“, sagt Heidi Hebesberger, Landwirtin in Nussbach, über die Gänse, die um Martini am 11. November im Kochtopf landen werden. Bis dahin hatten sie ein gutes Leben bei 120 Landwirten in OÖ, die die Nachfrage schon zu 33 Prozent abdecken können. Die Tendenz ist steigend.