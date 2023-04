U-Kommission: ÖVP fordert jetzt ein rasches Aus

„In der U-Kommission herrscht kein konstruktiver Umgang. Die angekündigte Transparenz war so transparent, dass selbst das Bemühen kaum sichtbar war. Angeforderte Beweise werden nicht übermittelt. Die Wiener SPÖ behandelt die Stadt als ihr Eigentum“, so ÖVP-Landesparteiobmann Karl Mahrer. Einen weiteren Erkenntnisgewinn erwartet man sich anscheinend nicht. Die so eingesparte Zeit solle für eine Reform der U-Kommission genutzt werden.