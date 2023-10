Krieg um Israel könnte Teuerung weiter anheizen

Der Nahe Osten ist eine der ölreichsten Regionen der Welt. Kommt es dort zu Spannungen oder Auseinandersetzungen, steigen am Erdölmarkt in aller Regel die Risikoaufschläge. „Wenn der Konflikt den Ölpreis über längere Zeit deutlich in die Höhe treibt, wäre das natürlich ein neuer Aufwärtsschock für die Inflation“, sagte der EZB-Währungshüter, der niederländische Notenbankchef Klaas Knot am Montag.