Lebendiges Erbe: Chancen und Herausforderungen

13. Oktober

Welche Chancen und Herausforderungen das immaterielle Kulturerbe mit sich bringt, wird am 13. Oktober in einer Tagung bei Hermagoras / Mohorjeva in Klagenfurt thematisiert (10 bis 18 Uhr). Nach Impulsvorträgen von Katharina Spanlang von der österreichischen UNESCO-Kommission über die Entwicklung des Verzeichnisses und Historiker Peter Wiesflecker über die Quellen zum Kulturerbe sowie Martina Piko-Rustia vom slowenischen Volkskundeinstitut Urban Jarnik über die Wertschätzung lebendiger Praktiken durch die Aufnahme in die Liste folgt der Austausch der Teilnehmer. Zur Podiumsdiskussion kommen noch Kulturabteilungsleiterin Brigitte Winkler-Komar, Hanna Wedenig von der Arge Volkstanz und vom Kulturgremium sowie Peter Fercher vom Kärntner Bildungswerk dazu.