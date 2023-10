Israel: Totalblockade des Gazastreifens angeordnet

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Sonntag bereits einen grundsätzlichen Stopp der Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in das Palästinensergebiet beschlossen. Die Wasserversorgung wurde bereits mit sofortiger Wirkung gestoppt. „Was in der Vergangenheit war, wird in der Zukunft nicht länger sein“, erklärte der zuständige Infrastrukturminister Israel Katz dazu.