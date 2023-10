Johlende Hamas-Barbaren verschleppten Deutsche

Sie sagt in einem Video: „Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte. Bewusstlos, im Auto mit den Palästinensern, wie sie in den Gaza-Streifen gefahren sind.“ In dem Video fleht die verzweifelte Mutter: „Ich bitte um jede Hilfe, um alle Neuigkeiten.“