Drexler präsentiert sein neues Regierungsteam

Karlheinz Kornhäusl wurde am 1. Jänner 1982 in Graz geboren. Er hat Medizin studiert und nach seiner Promotion die Ausbildung zum Allgemeinmediziner und zum Facharzt für Innere Medizin abgeschlossen. Politisch ist er seit 1999 in der ÖVP aktiv. Nach der Landtagswahl 2019 wurde er vom Landtag Steiermark in den Bundesrat entsandt. Im September 2022 wurde er am Landesparteitag der Steirischen Volkspartei zu einem der sechs Stellvertreter von Landesparteiobmann Christopher Drexler gewählt. Seit November 2022 ist er Grazer ÖAAB-Obmann. Mit 1. März 2023 übernahm er den Vorsitz in der ÖVP-Bundesratsfraktion.