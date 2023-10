Landesrätin: Alle Zeichen deuten auf Schmiedtbauer

Von Anfang an in der Favoritenrolle war Simone Schmiedtbauer. Sie erfüllt das Anfordungsprofil: Die 49-jährige frühere Bankbeamtin und Landwirtin aus Hitzendorf war in ihrer Heimatgemeinde fünf Jahre lang, von 2014 bis 2019, Bürgermeisterin. Danach wechselte sie auf die europäische Bühne und zog als Abgeordnete in das EU-Parlament ein.