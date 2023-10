Knalleffekt: Juliane Bogner-Strauß tritt zurück

Statement der Gesundheitslandesrätin

In einer Aussendung begründet Bogner-Strauß den Schritt so: "In den vergangenen Tagen zeigte sich - auch mit dem Hintergrund des Rücktritts von Hans Seitinger - dass der hohe Einsatz und die Belastung in vielen Bereichen meiner Arbeit mir als Politikerin und vor allem als Mensch einen hohen Preis abverlangen. Ich möchte mich bei allen Mitstreiterinnen und Kolleginnen, beim Koalitionspartner und vor allem bei meinem Team für die Zusammenarbeit in den vergangenen rund vier Jahren bedanken.“