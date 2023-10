Die „Fantastischen Vier“ kommen nach Klagenfurt

Weitere Konzerthighlights 2024

Am 5. Juli wollen Matakustix mit ihrer „Etwas anderen Heimatshow“ die Ostbucht zum Kochen bringen. Einen Tag später, am 6. Juli performt Howard Carpendale bei seinem Open-Air-Konzert am Wörthersee, ehe am 7. Juli Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier die Massen in Kärnten begeistern will. Die Starnacht findet nächstes Jahr am 12. und 13. Juli statt. Tickets für diese Konzerte und Veranstaltungen sind bereits auf www.oeticket.com erhältlich.